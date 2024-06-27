Стало известно, кому нельзя есть черешню

Как оказалось, черешню можно есть не всем. Об этом поведала российский диетолог Антонина Стародубова, которую цитируют местные СМИ.

Эксперт говорит, что эту ягоду рекомендуется включать в рацион при некоторых заболеваниях органов желудочно-кишечного тракта.

Она отметила: «Черешня отличается довольно высоким содержанием клетчатки. Клетчатка необходима нашему организму для поддержания процессов пищеварения, хорошего функционального состояния желудочно-кишечного тракта, регуляции липидного обмена».

Добавляется: «Ежедневно с рационом питания взрослый человек должен потреблять не менее 25 граммов клетчатки, источником которой являются различные овощи, фрукты, зелень, ягоды и продукты из цельного зерна».

Информируется, что черешня содержит необходимые для организма минеральные вещества (калий, магний, железо), она является источником биофлавоноидов.

Говорится: «В черешне содержатся витамины, обладающие антиоксидантным действием, это прежде всего витамины А и С. Содержатся в черешне и витамины группы В – тиамин и ниацин, они необходимы нам для осуществления регуляции углеводного, жирового и энергетического обмена, метаболизма аминокислот и пуринов».

Уточняется, что, какими бы полезными свойствами не обладала черешня, переедать все же не следует.

Сказано: «Из-за довольно высокого содержания клетчатки черешню, так же, как, например, сливы или абрикосы, не рекомендуется включать в рацион при некоторых заболеваниях органов желудочно-кишечного тракта, например, при синдроме раздраженного кишечника, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки в период обострения».

При этом черешня исключается из рациона питания при индивидуальной непереносимости продукта и аллергических реакциях на нее.

Резюмируется: «Люди, у которых диагностирована аллергия на пыльцу березы, могут столкнуться с перекрестной аллергией на черешню».

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