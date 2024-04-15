Стало известно о пользе видеоигр во взрослом возрасте

Международная группа экспертов из Турции и Нидерландов узнала кое-что новое о видеоиграх. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что подобное умеренное увлечение способно приносить пользу работающим людям.

Во время своей работы ученые отобрали 65 добровольцев, средний возраст которых составил 25,5 года.

При этом, как указывается, 73% респондентов имела постоянное место занятости и работала полный день.

Специалисты опрашивали людей дважды в день в течение пяти рабочих дней, а их вопросы касались проведенного за играми времени и самочувствия утром и вечером.

В результате оказалось, что видеоигры оказали значительное положительное влияние на психологическую отстраненность от работы.

Так, люди поведали, что виртуальные развлечения эффективно помогали им забыть о рабочих проблемах и дистанцироваться от них.

Кроме этого, сообщается, что видеоигры также способствовали ускорению процесса восстановления, позволяя людям возвращаться к трудовым задачам с новыми силами.

Было сказано, что полезный эффект от игр зависит от характера увлечения этим хобби. Если оно приобретает вид игровой зависимости, то преимущества теряются.

Информируется, что видеоигры в свободное от работы время могут быть полезны работникам, что противоречит предвзятым стереотипам.

Уверяется, что они помогают избавиться от стресса, связанного с работой, в частности, за счет активного восстановления и развития новых когнитивных и социальных ресурсов для борьбы со стрессом.

Резюмируется, что видеоигры способны быть полезным занятием для восстановления после ежедневного рабочего стресса.

Ранее была обнаружена связь между ставками на спорт и пьянством.