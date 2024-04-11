Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 450 890 солдат

Война в Украине продолжается. Генштаб ВСУ поведал о потерях россиян на четверг, 11 апреля.

Сообщается, что погибли уже 450 890 солдат.

Кроме этого информируется о таком уроне РФ: 7 137 танков, 13 679 боевых бронированных машин, 11 452 артиллерийские системы, 1 040 РСЗО, 754 средства ПВО, 347 самолетов, 325 вертолетов, 9 104 БПЛА оперативно-тактического уровня, 2 069 крылатых ракет, 26 кораблей/катеров, одна подлодка, 15 298 единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также 1 882 единицы специальной техники.

Ранее мы писали, что США советуют Киеву «заменить» НПЗ другими целями.