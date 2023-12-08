Кабмин установил спецрежим в пограничной полосе

Главное: Украинские власти определили порядок выдачи разрешений на въезд, проживание и пропуск в пограничную полосу.

Детали: Правительство Украины установило специальный пограничный режим и запретило свободный въезд, пребывание, проживание и передвижение лиц в пограничной полосе. Об этом сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram.

По его словам, соответствующее решение было принято на заседании правительства. В частности, во исполнение закона от 24 февраля 2023 года О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по защите государственной границы Украины внесены изменения в постановление О пограничном режиме.

«Установлен специальный пограничный режим и запрещен свободный въезд, пребывание, проживание, передвижение лиц и производство работ, не связанных с обороной или охраной государственной границы, в пределах земельных участков, предоставленных в постоянное пользование воинским частям Государственной пограничной службы для строительства, обустройства и содержания инженерно-технических и фортификационных сооружений, ограждений, пограничных знаков, пограничных просек, коммуникаций», — написал Мельничук.

Также определен порядок выдачи разрешений на въезд, пребывание, проживание, производство работ и пропуск в пограничную полосу.

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