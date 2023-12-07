В Пентагоне рассказали, сколько денег осталось для Украины

Главное: В Пентагоне заявили, что на оружие для Украины есть $6 млрд. Без дополнительного финансирования Минобороны США вскоре достигнет предела, когда не сможет поддерживать нынешний уровень помощи Украине в сфере безопасности, отметил Пэт Райдер.

Детали: Украина все еще может получить оружие от США на общую сумму около 6 млрд долларов. Об этом накануне сказал спикер Пентагона Пэт Райдер на брифинге.

«На данный момент у нас есть примерно 4,8 млрд долларов восстановленных президентских полномочий на сокращение (механизм, позволяющий президенту передавать военные материалы с баз и складов Вооруженных сил США без консультаций с Конгрессом в пределах установленных максимальных потолков) и 1,1 млрд долларов имеющихся ресурсов для пополнения американских запасов», — сказал Райдер.

По его словам, без дополнительного финансирования Минобороны США в скором времени достигнет предела, когда не сможет поддерживать нынешний уровень помощи Украине в сфере безопасности.

Эта ситуация подчеркивает важность дальнейшей поддержки Украины со стороны Конгресса в решающий момент ее кампании по защите своей свободы и противостоянию российской агрессии, отметил представитель Пентагона.

Райдер заявил, что решения Минобороны США по расходам будут основываться на многих факторах, среди которых насущные потребности Украины, наличие оборудования и способность США пополнять свои ресурсы.

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