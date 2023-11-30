В Киеве запустят автобусный маршрут через Подольско-Воскресенский мост

Главное: Движение по Подольско-Воскресенскому мосту открывают. Запустят новый автобусный маршрут.

Детали: В Киеве с пятницы, 1 декабря, откроют движение по Подольско-Воскресенскому мосту. По нему пустят новый автобусный маршрут.

Об этом информирует «Транспорт Киева».

Сообщается, что тут будет курсировать автобус №111, который поедет по маршруту «Площадь Украинских Героев» – станция метро «Левобережная».

Движение по мосту соединит Русановку и Воскресенку с Подолом, а также снизит нагрузку на Северный мост.

Ожидается, что в будущем это поможет запустить метро на Троещину.

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