Бритни Спирс предстанет перед судом

Главное: Певицу Бритни Спирс остановили и выписали штраф за вождение без прав и страховки, который она должна оплатить до 24 октября. В этот же день она должна явиться в суд.

Детали: Американскую певицу Бритни Спирс оштрафовал дорожный патруль Калифорнии. Об этом сообщает Daily Mail.

Согласно судебным документам, инцидент произошел 10 сентября 2023 года, всего через месяц после того, как ее бывший супруг Сэм Асгари подал на развод.

Почему правоохранители остановили знаменитость — неизвестно, впрочем, во время проверки оказалось, что артистка была без водительского удостоверения и страхового полиса. Поэтому 41-летней матери двоих детей присудили штраф в размере 1140 долларов, который она должна уплатить до 24 октября 2023, когда она также должна явиться в суд. Там Бритни должна предоставить действительное водительское удостоверение и показать страховку.

Однако дата суда совпадает с датой выхода ее мемуаров Женщина во мне. Так что, вероятно, в зале суда появится не сама Спирс, а ее адвокат, ведь она не обязана физически присутствовать на заседании.

Это не первый раз, когда певице выписывают штраф. В прошлом году повелительницу Грэмми задержали за превышение скорости, и 10 марта 2022 года была оштрафована за это правонарушение.

В тему: Бритни Спирс пикантно прокомментировала свой развод.