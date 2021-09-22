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Новости > День без автомобиля: какой праздник отмечается 22 сентября 2021 года

День без автомобиля: какой праздник отмечается 22 сентября 2021 года

Агата Кловская
22.09.21 05:07
79
День без автомобиля: какой праздник отмечается 22 сентября 2021 года

Сегодня, 22 сентября 2021 года, в мире и Украине отмечают такие праздники — День без автомобиля и Всемирный день защиты слонов.

День без автомобиля

Первой страной, которая провела День без автомобиля, стала Швейцария. В 1973 году правительство страны в связи с топливным кризисом призвало жителей на четыре дня отказаться от использования личного транспорта.

После этого подобные акции проходили по миру в течение следующего четверти века. В 1997 году акция отказа от использования авто прошла в Англии. На следующий год Франция провела День без автомобиля.

Всемирный день защиты слонов

Это экологический праздник, который появился благодаря неравнодушным людям и организациям, занимающихся охраной окружающей среды.

Эксперты говорят, что джунгли непрерывно подвергаются уничтожению, поэтому слонам приходится покидать привычные места обитания. Нередко все это приводит к их гибели от жажды и голода. Многим особям, находящимся в зоопарке, не намного лучше, ведь не все хозяева относятся к ним хорошо.

Еще одна причина, которая приводит к сокращению численности – охота людей с целью получения ценной слоновой кости, мяса. И все это несмотря на то, что в 1989 году ООН внесла запрет на торговлю слоновой костью, украшениями и поделками из нее.

Кроме этого, сегодня отмечают:

- День партизанской славы Украины;

- Всемирный день носорога;

- День памяти праведных Богоотец Иоакима и Анны;

- День независимости Болгарии.

Тэги: автомобиль, общество, мир, слон, праздники, новости Украины

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