Белка Арахис, которую усыпили из-за «бешенства», оказалась абсолютно здоровой

Созданный в память о белке критовалютный токен Peanut The Squirrel (PNUT) возглавил чарты, поднявшись на 1091% за последнюю неделю. Цена PNUT Peanut The Squirrel резко выросла после того, как Илон Маск опубликовал мем о белке на X.
В Минобороны рассказали, продолжат ли в Украине мобилизацию в следующем году
В Европе начали обсуждать прекращение войны в Украине по схеме «территории в обмен на безопасность», — WP
В Киеве опасаются осложнения отношений с МВФ после прихода Трампа
Украина может создать ядерную бомбу за несколько месяцев, если США сократят помощь, — The Times
Оккупация 20% Украины, раскол Запада и взлет Китая: DailyMail просчитал мирный план Трампа
Россия готовит штурм Запорожья, — Economist
Британии придется послать войска в Украину, если Трамп урежет помощь, — Борис Джонсон
В Пентагоне уточнили оставшуюся сумму для Киева
В некоторых областях Украины вернулись графики отключений света
Трампа интересуют два пункта из украинского плана победы, — СМИ