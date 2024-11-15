Белка Арахис, которую усыпили из-за «бешенства», оказалась абсолютно здоровой

У популярной в соцсетях США белки Арахис, которую усыпили после жалоб, не было бешенства. Хозяин животного Марк Лонго заявил, что не удивлён результатами теста и раскритиковал действия властей.

В 2017 году американец Марк Лонго спас раненого бельчонка, которого нашел на обочине дороги. После лечения зверек снова вернулся к нему с новой травмой, и Лонго решил оставить его у себя. Вскоре он начал публиковать видео с ней в соцсетях, и Арахис быстро стал популярным — у белки было около 600 тысяч подписчиков в Instagram.

Однако люди стали анонимно жаловаться в Департамент охраны окружающей среды города Нью-Йорк на «потенциальную опасность заражения человека бешенством» из-за содержания дикой белки в домашних условиях. В октябре сотрудники ведомства изъяли у Лонго и Арахиса, и его енота по имени Фред. Позже обоих животных усыпили, якобы для проверки на бешенство, объяснив это тем, что Арахис укусил одного из участников расследования.