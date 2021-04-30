Либерман: Виктор Медведчук может привести Украину к миру и остановить войну на Донбассе

Сам факт обсуждения возможной встречи президента Украины Владимира Зеленского с президентом РФ Владимиром Путиным является показателем того, что действующей власти, хочет она того или нет, приходится обращать внимание на позицию представителей оппозиции. Как сообщает PNK.TV, об этом в эфире «Першого Незалежного» заявил кандидат политических наук, политолог Алексей Якубин.

«Виктор Медведчук постоянно поднимает тему нормализации отношений с Россией и обсуждения проблем, существующих между нашими странами, тему нахождения определенных точек конструктива. Это вопрос вакцины (российской вакцины

„Спутник V“. — Ред.), газовый вопрос и так далее. Складывается впечатление, что власть пытается перехватить вопросы, связанные с Россией, у оппозиции для завоевания симпатий украинцев, живущих на юге и востоке страны, поскольку существует консенсус по поводу необходимости возобновления диалога с Россией», — считает Якубин.

Адвокат Иван Либерман высказал мнение о другой важной проблеме, которую так и не решила действующая власть, несмотря на все предвыборные обещания Президента Украины Владимира Зеленского.

«Достаточно серьезно мог бы урегулировать вопрос конфликта на Донбассе, привести к миру председатель Политсовета партии „Оппозиционная платформа — За жизнь“ Виктор Медведчук», — убежден Либерман.