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Новости > Ученые уверяют, что разгадали одно из чудес Иисуса Христа

Ученые уверяют, что разгадали одно из чудес Иисуса Христа

Агата Кловская
08.11.24 12:02
127
Ученые уверяют, что разгадали одно из чудес Иисуса Христа

Эксперты из Лаборатории лимнологии Кинерет и института Волкани в Израили уверяют, что разгадали одно из чудес Иисуса Христа. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что, согласно Новому Завету, Иисус Христос чудесным образом превратил несколько рыб во множество, чтобы накормить большое количество людей.

Данное событие также упоминается в Евангелии от Луки и Евангелии от Иоанна.

Специалисты проанализировали глубины озера Кинерет, также известного как Тивериадское озеро или Галилейское море – под таким названием водоем фигурирует в Библии.

Указывается на то, что работа ученых включала отправку датчиков температуры и устройств для измерения уровня кислорода в воде озера, а также проверку скорости и направления ветра.

В итоге оказалось, что время от времени сильные ветра вытягивают кислород из глубин Кинерет, что заставляет большое количество рыбы всплывать на поверхность. Нехватка кислорода приводит к замору водных организмов, благодаря чему их легко достать из воды.

Добавляется, что озеро Кинерет имеет естественную стратификацию, так как оно имеет холодный нижний уровень с низким содержанием кислорода и верхний, более теплый, богатый кислородом слой, где обитает рыба.

Выяснилось при этом, что время от времени происходит термическая стратификация, когда воды с двух уровней смешиваются, из-за чего для выживания рыбы на любом уровне озера становится слишком мало кислорода.

Было установлено, что виды рыб, наиболее обильные в озере во время вымирания, обычно оказываются вдоль берега, где их легко может собрать голодное население.

Резюмируется, что аналогичные события могли происходить на озере во времена Иисуса Христа.

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Тэги: ученые, Библия, мир, наука, Иисус Христос, чудо

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