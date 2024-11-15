В приложении «Армия+» появилась важная для военных функция

В приложении «Армия+» появилась новая функция. Она позволяет военнослужащим Вооруженных Сил Украины подавать рапорт на перевод в другую часть быстро и удобно. Об этом сообщил министр обороны Украины Рустем Умеров в Facebook.

Отныне процесс подачи рапорта упрощен до минимума и занимает всего около 15 минут.

Для подачи рапорта военнослужащим понадобятся военный билет или офицерское удостоверение, а также рекомендательное письмо от части, куда они планируют перевод. Дополнительно, в случае перевода по состоянию здоровья, может потребоваться заключение военно-врачебной комиссии (ВВК).

Функционал создан для снижения бюрократической волокиты: командирского согласия на подачу рапорта не требуется. Запрос автоматически направляется в Кадровый центр ВСУ, где его рассмотрят в течение 72 часов.

В отдельных случаях Кадровый центр может обратиться к командирам для согласования, в частности, если перевод планируется между тыловыми или боевыми бригадами, или если военный является офицером или занимает офицерскую должность.

В случае отказа в переводе «Армия+» предоставит четкие основания. Например, военным, которые прослужили в своей части менее 6 месяцев или же прошло менее года с момента их предыдущего перевода, могут отказать. Все основания регламентированы постановлением Кабинета Министров Украины от 12 ноября 2024 года № 1291.

Напомним, отсрочку через «Резерв+» оформили уже 100 тысяч украинцев.