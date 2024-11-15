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Новости > Война РФ против Украины должна прекратиться, — Трамп

Война РФ против Украины должна прекратиться, — Трамп

Александр Панько
15.11.24 09:15
85
Война РФ против Украины должна прекратиться, — Трамп

Избранный президент США Дональд Трамп сделал новое заявление о российско-украинской войне. Республиканец подчеркнул, что ее «надо прекратить» как можно быстрее, цитирует CNN.

Трамп заявил в четверг, что его администрация сосредоточится на российско-украинской войне и поиске путей ее завершения.

«Мы будем очень настойчиво работать по России и Украине. Это должно прекратиться. Россия и Украина должны остановиться», — сказал он на мероприятии во Флориде, подчеркивая, что гибнут люди.

«Независимо от того, это солдаты или люди, которые сидят в городах, мы будем работать», — добавил он.

Напомним, Дуда заявил, что Трамп не даст России уничтожить Украину и объяснил, почему.

Тэги: Украина, Россия, Дональд Трамп, война в Украине

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