Война РФ против Украины должна прекратиться, — Трамп

Избранный президент США Дональд Трамп сделал новое заявление о российско-украинской войне. Республиканец подчеркнул, что ее «надо прекратить» как можно быстрее, цитирует CNN.

Трамп заявил в четверг, что его администрация сосредоточится на российско-украинской войне и поиске путей ее завершения.

«Мы будем очень настойчиво работать по России и Украине. Это должно прекратиться. Россия и Украина должны остановиться», — сказал он на мероприятии во Флориде, подчеркивая, что гибнут люди.

«Независимо от того, это солдаты или люди, которые сидят в городах, мы будем работать», — добавил он.

Напомним, Дуда заявил, что Трамп не даст России уничтожить Украину и объяснил, почему.