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Телеканал «112 Украина» проведет масштабный международный телефорум «Люди. День Крещения Руси»

Александра Кудрявцева
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Телеканал «112 Украина» проведет масштабный международный телефорум «Люди. День Крещения Руси»

Главное: Праздничный телефорум от «112 Украина» в День Крещения Руси объединит мировое православное духовенство, представителей разных сфер деятельности из Украины и стран всего мира.

Детали: В День Крещения Руси, 28 июля, на телеканале «112 Украина» состоится международный телефорум «Люди. День Крещения Руси».

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на tv.112.ua, праздничный телефорум объединит мировое православное духовенство, представителей разных сфер деятельности из Украины и стран всего мира.

«В телефоруме прозвучат поздравления православным Украины от представителей Православных Церквей мира. Поделятся своими мыслями руководитель международной организации „День Крещения Руси“ рок-музыкант Олег Карамазов, легендарный ведущий радио BBC Сева Новгородцев, абсолютный чемпион мира по боксу Александр Усик, директор Института сердца Министерства здравоохранения Украины Борис Тодуров, культуролог и обозреватель Юрий Молчанов, магистр Лондонской школы экономики Ирина Мартин, телеакадемик Влад Ряшин, академик Петр Толочко, заслуженный врач Украины Ростислав Валихновский и другие ЛЮДИ из разных уголков Украины и стран мира», — сообщают организаторы.

По их словам, международный форум «подчеркнет неоспоримое значение Крещения Руси в развитии восточноевропейской православной цивилизации, а также раскроет миссию наследницы Киевского крещения — Украинской Православной Церкви и ее народа».

Начало телефорума в 14.00.

«Наш телефорум — это напоминание о вечных ценностях, которые и через тысячу лет после того, как князь Владимир крестил Русь, являются ключевыми в жизни каждого человека. Наши гости объяснят, почему, по их мнению, празднование годовщины Крещения Руси актуально и в турбулентном 2020 году. А зрители, надеюсь, вместе с нами уделят несколько часов вопросам духовности и мировоззренческих ориентиров», — рассказал генеральный директор телеканала Егор Бенкендорф.

Кроме того, в эфире «112 Украина» будет показан многосерийный телевизионный фильм «Сказание о Крещении Руси», об истории христианизации Руси от проповеди апостола Андрея (I в.) — до ее крещения равноапостольным князем Владимиром (X век).

Как сообщалось ранее, в День Крещения Руси телеканал «Интер» будет транслировать литургию из Киево-Печерской лавры.

Прямая трансляция Божественной литургии в Киево-Печерской лавре, которую возглавит Предстоятель Украинской Православной Церкви Блаженнейший Митрополит Онуфрий, начнется во вторник, 28 июля, в 09.00.

Перед трансляцией праздничного богослужения, в 07.45, телеканал покажет документальный проект «Киево-Печерская лавра. Фотография тысячелетия».

В тему: В УПЦ рассказали, как будут праздновать День Крещения Руси в условиях карантина.

Тэги: День крещения Руси, новости православия, УПЦ

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