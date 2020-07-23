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В эти выходные под Киевом с размахом отпразднуют День Крещения Руси

Автор: «Фраза»
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В эти выходные под Киевом с размахом отпразднуют День Крещения Руси

Главное: 25 и 26 июля в «Парке Киевская Русь» пройдет празднование Дня Крещения Руси. Празднование начнется c костюмированного парада исторических личностей.

Детали: 25 и 26 июля в Древнем Киеве Княжества Киевская Русь («Парк Киевская Русь») пройдет самое зрелищное празднование Дня Крещения Руси. Гостей ждет фееричная развлекательная программа с конно-трюковыми выступлениями, театрализацией исторических событий, древнеславянскими забавами. А также вкуснейшие блюда с костра, прогулки на лошадях и многое другое из жизни Киевской Руси.

Очень символично отпраздновать День Крещения Руси в Древнем Киеве, который расположен в Киевской области, селе Копачов. Ведь только здесь можно погрузиться в атмосферу живого средневековья, прикоснуться к древним традициям и почувствовать себя настоящими жителями Киевской Руси.

За въездными воротами Княжества посетителей ждет путешествие во времени на тысячу лет назад в Древний Киев. Ведь здесь на основе знаний современной науки в полном масштабе воссоздается Киев V — XIІІ веков. Также здесь возрождается атмосфера и дух той славной эпохи.

25 и 26 июля гостей Княжества ждет знакомство с жизнью настоящего средневекового города, множество развлечений и насыщенная шоу-программа. Посетителей ждет захватывающая театрализованная реконструкция событий, определивших будущее нашей страны на многие века вперед.

Празднование начнется с торжественного открытия около 14:00 костюмированным парадом исторических личностей, сыгравших ключевые роли в истории Киевской Руси. Гости увидят апостола Андрея, Кия, Щека, Хорива и их сестру Лыбедь, просветителей Кирилла и Мефодия, византийского императора, княгиню Ольгу и многих других. А в завершении парада торжественно выедет на боевом коне сам «виновник торжества» — князь Владимир Великий. Гости смогут не только насладиться зрелищем, но и сделать яркие фотографии с персонажами для соц. сетей.

Затем все желающие смогут присоединиться к крестному ходу к уникальной воссозданной Васильевской церкви Х века, где пройдет молебен за Украину.

Далее в театрализованных постановках будут воссозданы события, связанные с принятием христианства Киевской Русью. Гости увидят театрализованное действо с участием Архистратига Михаила, выбор князем Владимиром веры и свержение языческих идолов.

Адреналин от просмотра подарит верховая стрельба из лука и конная атака, во время которой профессиональные лучники верхом на лошадях будут стрелять в пешего воина на полном галопе. А еще, только в Древнем Киеве можно будет увидеть захватывающую игру кочевников — козлодрание.

Посетители смогут не только наслаждаться программой, но сами стать её частью. Гостей ожидает средневековый квест, участие в котором сможет принять каждый желающий.

Вечером в Древнем Киеве пройдет захватывающая постановка «Усмирение бунта волхвов Полоцкого княжества», во время которой можно будет увидеть стрельбу из настоящего требушета огромными огненными ядрами.

В субботу, 25 июля, программа продлится до ночи. После 22:00 гости Древнего Киева присоединятся к факельному шествию к озеру, где пройдет феерическая огненная битва Черных и Белых ангелов, хороводы вокруг костра и средневековая дискотека.

В Древнем Киев каждый гость найдет занятие по душе. Здесь можно отведать вкуснейших напитков и блюд, приготовленных на кострах. На Княжеской конюшне гости познакомятся с уникальными лошадьми редких древних пород, узнают много интересного о них, погладят, сфотографируются с ними, а при желании проедут верхом или в экипаже.

В гостях у Волхвини посетители отведают травяных чаев по древним рецептам и узнают о самом сокровенном. А в средневековой лавке и на ярмарке мастеров — выберут на память оригинальные сувениры ручной работы. В Княжеской костюмерной можно примерить костюмы времен Киевской Руси и устроить яркую фотосессию, в средневековом тире — пострелять из лука, на монетном дворе — отчеканить монету «на счастье», посетить музеи и экспозиции, отдохнуть у живописного Лесного озера. Любителей активного отдыха ждут скоростная горка «Змей Горыныч» и захватывающий канатный спуск «Полетайло».

Желающие продолжить отдых могут остаться на ночь в доме «4 комнаты», в уникальных комнатах средневекового антуража или в кемпинге (со своей палаткой) на территории Парка (при условии предварительного бронирования).

Посещение Древнего Киева происходит с соблюдением требований карантинного режима.

Справка: Древний Киев открывается в 10:00. Торжественное открытие праздника в 14:00. Завершение программы: в субботу 25.07 — 22:00 (с 22:00 до 00:15 — средневековая дискотека), в воскресенье 26.07 — 20:00.

Древний Киев расположен в 45 минутах езды от Киева современного — в Киевской области, Обуховском районе, с. Копачов.

Доехать можно на своем автомобиле или общественным транспортом. Расписание маршруток можно посмотреть на сайте «Обуховтранс» или на сайте «Парк Киевская Русь» в разделе «Контакты».

В программе возможны изменения.

Цена билета: полный билет для взрослого —250 грн. скидка 30% (при покупке билетов на сайте Парка до 19.07.2020), для пенсионеров и студентов — 150 грн., для детей школьного возраста — 80 грн., для дошкольников — бесплатно.

Подробнее на сайте www.parkkyivrus.com

В тему: Ранее мы сообщали о том, что «Парк Киевская Русь» приглашает на тур «Загадка Чингисхана».

Тэги: Киев, культура, День крещения Руси, Парк Киевская Русь

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