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Блоги > Архитектурное убожество современного Киева

Архитектурное убожество современного Киева

Автор: Алексей Кущ
18.11.23 12:30
132
Архитектурное убожество современного Киева

Недавно задумался: ничего из построенного в Киеве за последние годы в виде гражданских объектов не достойно статуса памятника архитектуры даже местного значения.

О сакральных объектах говорить не буду, здесь все очень субъективно.

Помпезно-гранитное здание Укрэксимбанка, золотистая пошлость Проминвестбанка, прянично-вишневое мещанство «Оболонских липок»...

Конечно, кому-то и такое может нравиться, но статус памятника архитектура подобные творения вряд ли получат. Разве что наши потомки окончательно утратят чувство вкуса.

В общем, ничего равного даже зданию послевоенного советского ЦУМ-а или Дворца «Украина».

Трудно сказать, что это, грубость вкусов заказчиков или неталанность архитекторов.

Но ведь была уже у нас блестящая школа зодчих! И наверняка и сейчас есть хорошие архитекторы.

Кстати, в том числе вследствие отсутствия качественной современной архитектуры мы так и не пришли к формату «креативного Киева», в котором будет доминировать интеллект, знания, наука и современные технологии. Так как именно архитектура формирует неповторимую городскую среду, которая незримо меняет и самих обитателей города и привлекает его гостей.

А ведь строить красивые здание — это прерогатива не только богатых столиц.

Классический пример города Бильбао, столицы басков, который еще несколько десятков лет назад ассоциировался с террором и провинциализмом.
На фоне кризиса в Испании в 90-х годах прошлого века, мэр Бильбао решил профинансировать строительство музея современного искусства Гуггенхайма. Город потратил 200 млн дол. и уже через несколько лет заработал более 2 млрд дол. на туризме. И продолжает зарабатывать, невзирая на все мировые кризисы.

Это так называемая «политика развертывания» — свою страну и свой город нужно развивать любыми доступными методами, невзирая на цикличные спады в экономике. Шедевр Фрэнка Гери в Бильбао продемонстрировал, что даже относительно неблагополучный город может стать известным на весь мир в положительной, а не отрицательной коннотации.

И инвестиции окупятся стократ. Успех привлекает не депрессивное мироощущение, которое проявляется в городской среде, а яркая, жизнеутверждающая современная архитектура, которая обладает колоссальным потенциалом.

Зачастую даже один проект в состоянии изменить настроение и экономику отдельно взятого мегаполиса с негатива на позитив.

На фото — музей Гуггенхайма в Бильбао.

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Тэги: Киев, архитектура

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