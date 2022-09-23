Почему украинских студентов не выпускают на учебу за границу? Потому, что у них нет влиятельных папиков

Чувак поступил в британский универ за свой счет. Его обосрали на украинской границе. Открыли админдело. За границу не выпустили.

«Тыкали носом в законы, троллили, посылали на войну, копать окопы, называли уклоняющимся».

Всех, кто поступил на обучение, не выпускают за границу, потому что есть много поддельных документов.

Аналогия: нужно запретить ездить на авто, потому что есть поддельные водительские удостоверения.

Это реальная проблема. Называется — «сословие». Когда кому можно уехать, потому что есть деньги и контакты, а кому нет, потому что их пока нет.

Ссылка на статью про упомянутого студента.

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