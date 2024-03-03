Сын Дракулы: злой Михня чел Рау насиловал жен бояр в их присутствии

По материалам специализированных источников
Неандертальцы 40 000 лет назад использовали клей
По материалам специализированных источников
Неандертальцы 40 000 лет назад использовали клей
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Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 415 640 солдат
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Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 410 700 солдат
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