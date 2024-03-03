Сын Дракулы: злой Михня чел Рау насиловал жен бояр в их присутствии

Михня чел Рау, что означает «Плохой» или «Злой», был сыном Влада III и его первой жены (более известного как Влад Цепеш ), который правил как воевода Валахии на территории современной Румынии.

Михня родился либо в 1460, либо в 1462 году нашей эры и был старшим из трех сыновей в Доме Дрэкулешти, фамилия, происходящая от «Дракул» (переводится как «сын Дракулы»), титула, полученного в результате службы Влада II в «Дракуле». Орден «Дракон» (нем. Drachenorden; лат. Societas Draconistrarum).

Михня и его братья и сестры выросли в неспокойный период, когда их отец, Влад III, вел кампанию против валашских бойеров (дворянства Дунайских княжеств), трансильванских саксов и соседней Османской империи.

Во время правления Влада III ему приписывали убийство от 40 000 до 100 000 европейских мирных жителей (политических соперников, преступников и всех, кого он считал «бесполезными для человечества»), а также сажании на кол 23 844 турецких пленников в Тырговиште в 1462 году.

После смерти Влада III в 1476 или 1477 году Михня укрепил власть, заручившись поддержкой бояр, и занял валашский престол в 1508 году, заменив своего двоюродного брата Раду чел Маре. Во время своего правления он правил вместе со своим сыном Мирчей III Дракулом в 1509 году Михня разделял те же националистические настроения, что и его отец, и стремился освободить регион от османского влияния, проводя авторитарную политику в ущерб великой знати. Его правление задокументировано в тексте настоятелем и летописцем Гаврилом Протулом, который сказал: «Как только Михня стал править, он тотчас же отказался от своей овечьей одежды и заткнул уши свои, как змея...». Он взял в плен всех крупных бояр, насиловал их, жестоко конфисковал их имущество и даже спал с их женами в их присутствии. Некоторым он отрезал носы и губы, других повесил, третьи утонули". В 1509 году Бойеры свергли Михнею при поддержке Османской империи, что побудило его бежать из Валахии в трансильванский город Сибиу. Во время посещения мессы в Римско-католической церкви Сибиу он получил ножевое ранение от Димитрия Якшича, сербского партизана фракции бояр Крайовеску (чью дочь он предположительно изнасиловал), и скончался от полученных травм.

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