Швейцарцы выявили еще один вред от табачного дыма

Эксперты из Бернского университета в Швейцарии обнаружили еще один вред от курения. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что воздействие табачного дыма нарушает баланс микрофлоры горла, что усугубляет тяжесть вирусных инфекций, вызванных вирусом гриппа А.

Опыт провели на мышах, которых подвергли воздействию сигаретного дыма, после чего сравнили состояние их здоровья с контрольной группой, дышавшей обычным воздухом.

Для того, чтобы отделить влияние самого дыма от последствий изменений микробиоты, грызунов-доноров с нарушенной микрофлорой подселили к генетически модифицированным животным, у которых полностью отсутствовала собственная микробиота, что дало возможность передать бактерии от курящих мышей новым реципиентам.

Указывается, что после заражения животных-реципиентов вирусом гриппа A оказалось, что у тех, кто получил микробиоту курильщиков, болезнь протекала значительно тяжелее.

Добавляется, что это проявлялось, в том числе, в более выраженной потере веса.

Также было установлено, что на четвертый и восьмой день после заражения у мышей были выявлены значительные негативные изменения в микробиоте ротоглотки. Такие трансформации также были связаны с ослаблением антивирусной защиты.

Резюмируется, что полученные результаты частично могут быть применимы и к людям, но для того, чтобы подтвердить их, требуются дополнительные исследования.

Ранее стало известно, на сколько лет продлевает жизнь отказ от курения.