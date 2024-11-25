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Новости > Умер человек, породивший «Поле чудес»

Умер человек, породивший «Поле чудес»

Агата Кловская
25.11.24 12:31
267
Умер человек, породивший «Поле чудес»

В США скончался первый ведущий передачи Wheel of Fortune («Колесо фортуны») Чак Вулери, которая является прообразом «Поля чудес». Об этом сообщает Bloomberg.

Ему было 83 года.

Известно, что Чак Вулери умер в своем доме в Техасе в присутствии своей жены Кристен.

Добавим, что будущая звезда ТВ родился в Эшленде, штат Кентукки. После службы в военно-морском флоте США он поступил в колледж, по окончании которого занялся музыкальным творчеством, а в 1967-м году основал психоделический рок-дуэт The Avant-Garde.

Шоу «Колесо фортуны» впервые вышло в эфир в 1975-м году, а Чак Вулери вместе со Сьюзан Стаффорд стал ведущим новой программы.

Через несколько лет мужчина потребовал повышения зарплаты до 500 тысяч долларов в год, на что получил отказ и был заменен метеорологом Пэтом Саджаком, который вел программу до лета 2024-го года.

Ранее Оззи Осборн огорошил своих фанатов грустным признанием.

Тэги: США, мир, телевидение, культура, Чак Вулери

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