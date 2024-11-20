Найдена связь между освещением и преждевременной смертью

Эксперты из университета Флиндерса в Австралии поведали о связи между освещением и преждевременной смертью. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что есть взаимосвязь между уровнем освещения в зависимости от времени суток и преждевременным уходом из жизни.

Ученые рассказали: «Воздействие ярких ночей и темных дней может нарушить наши циркадные ритмы, а это нарушение, как известно, приводит к различным проблемам со здоровьем, включая диабет, ожирение, сердечнососудистые заболевания, проблемы с психическим здоровьем и повышает риск летального исхода».

В ходе опыта специалисты проанализировали записи в британской базе данных о 88,9 тысячах человек, носивших датчики освещенности в течение недели.

После этого за их здоровьем следили в течение восьми лет.

В итоге оказалось, что воздействие яркого света в ночное время повышало риск раннего ухода из жизни на 21-34%.

Добавляется, что яркий свет днем снижал тот же показатель на 17-34%.

Последовавшее компьютерное моделирование выявило, что сила и ритм циркадных ритмов участников (скорее всего, зависящие от характера воздействия света) тоже также были связаны с уровнем смертности, что подтверждает идею о том, что именно нарушение естественного течения жидкости в организме увеличивает риск серьезных заболеваний и, как следствие, шансы на преждевременный летальный исход.

Ранее был озвучен простой и приятный способ увеличить продолжительность жизни.