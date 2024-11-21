Меркель написала мемуары – вспомнила об отношениях Трампа и Путина кое-что пикантное

Бывший немецкий канцлер Ангела Меркель написала мемуары «Свобода: воспоминания 1954-2021». В них она рассказала об отношениях президентом США и России Дональда Трампа и Владимира Путина.

По ее словам, американский лидер «был очарован» своим российским коллегой, и задавал о нем вопросы.

Политик вспомнила свой визит в Вашингтон в 2017-м году.

Она добавила, что диалог с Дональдом Трампом проходил один на один.

Ангела Меркель поведала: «Я говорила в основном по-английски, а переводчик Доротея Кальтенбах участвовала в беседе и переводила некоторые наиболее сложные фрагменты. Дональд Трамп задал мне несколько вопросов, в том числе о моем восточногерманском происхождении и о моих отношениях с Владимиром Путиным».

Сообщается: «Очевидно, что он был очень очарован российским президентом».

Бывший канцлер информировала: «В последующие годы у меня сложилось впечатление, что политики с автократическими и диктаторскими чертами накладывают на него чары».

При этом она признала, что «воспринимала Владимира Путина как человека, который не хотел, чтобы к нему относились неуважительно».

Немка считает, что подобная позиция была вызвана тем, что «Россия никогда не исчезала с карты мира».

В то же время, Ангела Меркель считает, что начало войны в Украине было приурочено к ее уходу с поста канцлера, процитировав слова Владимира Путина: «Вы не всегда будете канцлером, и тогда украинцы вступят в НАТО. Я хочу предотвратить это».

Стоит отметить, что книга поступит в продажу 26 ноября в более чем тридцати странах мира.

Ранее стало известно о неслабом конфликте между Меркель и Саркози.