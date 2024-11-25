Ученые дали весьма дельный совет алкоголикам

Эксперты из Синьцзянского педагогического университета в Урумчи (Китай) дали дельный совет алкоголикам. Они рассказали, как смягчить симптомы у людей с зависимостью.

В их отчете сказано, что поможет этому физическая активность.

В ходе опыта специалисты проанализировали семнадцать исследований, в которых суммарно приняли участие почти две тысячи пациентов.

Оказалось, что регулярные тренировки были связаны с уменьшением потребления алкоголя людьми с зависимостью.

Отмечается, что у таких людей было меньше симптомов психических расстройств (тревоги, депрессии) и лучше состояние сердечнососудистой системы.

Китайцы призвали к проведению дополнительных исследований, которые помогли бы установить наиболее эффективный режим физической активности для разных пациентов.

Ранее были названы неочевидные опасные последствия употребления пива.