Ученые дали весьма дельный совет алкоголикам

Эксперты из Синьцзянского педагогического университета в Урумчи (Китай) дали дельный совет алкоголикам. Они рассказали, как смягчить симптомы у людей с зависимостью.
В их отчете сказано, что поможет этому физическая активность.
В ходе опыта специалисты проанализировали семнадцать исследований, в которых суммарно приняли участие почти две тысячи пациентов.
Оказалось, что регулярные тренировки были связаны с уменьшением потребления алкоголя людьми с зависимостью.
Отмечается, что у таких людей было меньше симптомов психических расстройств (тревоги, депрессии) и лучше состояние сердечнососудистой системы.
Китайцы призвали к проведению дополнительных исследований, которые помогли бы установить наиболее эффективный режим физической активности для разных пациентов.
Ранее были названы неочевидные опасные последствия употребления пива.