Трамп изгонит из армии США трансгендеров

Новый президент США Дональд Трамп собирается очистить армию от трансгендеров. Как сообщает издание The Times со ссылкой на источники в оборонном ведомстве страны, глава государства собирается издать соответствующий указ.

После этого будут отправлены в отставку пятнадцать тысяч трансгендеров, которые служат сейчас.

Ожидается, что этот документ будет подписан уже в первый день начала его президентского срока, и затронет практически всех трансгендеров в армии, которые должны быть уволены по медицинским показаниям.

Добавляется: «Это произойдет в то время, когда почти все виды американских вооруженных сил не справляются с поставленными задачами по набору».

Стоит напомнить, что в период своего первого президентского срока политик уже издавал похожий указ, который не позволял трансгендерам вступать в вооруженные силы США, но не затрагивал тех, кто уже служил.

Ранее Трамп решил торговать гитарами.