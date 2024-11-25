Опровергнут миф о пользе работы стоя

Эксперты из университета Западной Вирджинии в США рассказали о том, так ли полезно работать стоя. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что, увы, специальные столы для работы стоя не способны решить проблему повышенного артериального давления.

Был проведен опыт с участием 271 офисного работника с повышенным артериальным давлением, которым дали столы, позволяющие работать сидя или стоя.

Оказалось, что чередование сидения и стояния на работе повысило общую активность участников.

Активность подопытных отслеживали с помощью специальных устройств.

Добавляется, что время их малоподвижности уменьшилось в среднем на час в день.

Впрочем, говорят ученые, столы для работы стоя не оказали никакого влияния на снижение артериального давления.

Отмечается, что слишком долгое стояние во время работы может вредить сердечнососудистой системе.

Специалисты рассказали, что любая неподвижность может вредить венозным клапанам, ухудшая отток крови от ног, в связи с чем вместо долгого сидения или стояния важно как можно чаще делать перерывы на ходьбу или другую активность.

Американцы поведали, что стояние вне рабочего времени снижало артериальное давление, что может быть связано с тем, что во время стояния в свободное время люди не неподвижны: они разговаривают с другими людьми, переминаются с ноги на ногу, меняют положение тела. При этом они используют мышцы ног, помогая венам перекачивать кровь.

Ранее британцы назвали простой способ снизить давление без лекарств.