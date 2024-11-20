Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > В Киеве в ДТП погиб военный из США

В Киеве в ДТП погиб военный из США

Агата Кловская
20.11.24 14:46
185
В Киеве в ДТП погиб военный из США

В Киеве в ДТП погиб военный и парамедик из США Майк Меоли. Об этом информирует фонд Pulse.

Мужчина был 1953-го года рождения.

Информируется: «Майк был преданным другом Украины и настоящим фанатом тактической медицины. Благодаря его вкладу как аффилированного преподавателя сегодня в Украине функционирует сеть авторизованных NAEMT (профессиональный союз работников экстренной медицинской службы США) тренировочных центров».

Добавляется, что американец хотел развивать тактическую медицину, внедрять лучшие практики на поле боя и обучения.

 Сказано: «Он был адвокатом внутреннего украинского развития. В то время, когда некоторые западные эксперты утверждали, что украинцы нуждаются в постоянном внешнем контроле, Майк твердо верил: лучшая тактическая медицина сегодня создается именно в Украине. Он подчеркивал, что мы способны самостоятельно учить себя и передавать наш опыт другим».

Ранее в Киеве женщина погибла на пешеходном переходе.

Тэги: США, Киев, ДТП, общество, авария, мир, война, новости Украины

Комментарии

Статьи

16.11.24 13:42

Команда Трампа: эротическая модель Элизабет Пипко, властелин тату Пит Хегсет, Илон Маск и другие

Автор: Агата Кловская

Дайджест

Кто помогал экс-замминистра Шаповалову обворовывать армию? Список
02.11.24 18:46

Кто помогал экс-замминистра Шаповалову обворовывать армию? Список

Автор: «Фраза»

Выбор редакции
Топ игровых проектов для заработка криптовалюты: Blum, TapSwap, Major и другие
Топ игровых проектов для заработка криптовалюты: Blum, TapSwap, Major и другие
Топ игровых проектов для заработка криптовалюты: Blum, TapSwap, Major и другие
Топ игровых проектов для заработка криптовалюты: Blum, TapSwap, Major и другие
Блум (BLUM): цена может вырасти до $0,05 и дать возможность заработать больше $1000
Блум (BLUM): цена может вырасти до $0,05 и дать возможность заработать больше $1000
Primex PricePulse: угадайте, куда пойдет крипторынок и заработайте
Primex PricePulse: угадайте, куда пойдет крипторынок и заработайте
Tapswap: листинг, цена, коды
Tapswap: листинг, цена, коды
SOON от TON Station: скоро листинг, но вы еще можете заработать свои токены
SOON от TON Station: скоро листинг, но вы еще можете заработать свои токены
Crypto Mason: в Telegram запустили масонскую тапалку
Crypto Mason: в Telegram запустили масонскую тапалку
UNITS: в Телеграм запустили «тапалку» на базе RWA - активов реального мира
UNITS: в Телеграм запустили «тапалку» на базе RWA - активов реального мира
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
20.11.24 16:43

Украина договорилась с МВФ об очередном транше

20.11.24 16:15

Найдена связь между освещением и преждевременной смертью

20.11.24 16:04

Гастроэнтеролог рассказала, кому не стоит есть творог

20.11.24 15:34

Страны Европы готовы поддерживать Украину в случае сокращения помощи США

20.11.24 15:23

Гросси сделал громкое заявление по поводу ситуации на Запорожской АЭС

20.11.24 15:14

Пожар в Киеве: пострадали женщина и ребенок

20.11.24 14:39

Страшный пожар в Ровенской области оборвал детские жизни

20.11.24 14:34

Путин не остановится без поражения в войне, — Рютте

20.11.24 14:10

Трамп может признать независимость далекой экзотической страны

20.11.24 16:43

Украина договорилась с МВФ об очередном транше

20.11.24 12:24

В Украине приняли новые правила отсрочки от призыва

20.11.24 11:46

В Киеве разворачивают дополнительные блокпосты и усиливают проверку документов. Названа причина

20.11.24 10:45

«Укрэнерго» сократило графики отключений света и отменило для ряда областей

20.11.24 10:27

США предоставят Украине то, чего Киев ждал с начала полномасштабного вторжения РФ

20.11.24 10:22

Дания снарядит Украине новые партии F-16

20.11.24 09:57

Сборная Украины в плей-офф поборется за повышение в классе в Лиге наций. Стали известны соперники

20.11.24 09:46

Объявлен график отключений света на 20 ноября

19.11.24 15:21

Путин утвердил обновленную ядерную доктрину России

19.11.24 10:02

Борис Джонсон предложил три шага для победы Киева

14.11.24 09:39

Украина может создать ядерную бомбу за несколько месяцев, если США сократят помощь, — The Times

15.11.24 12:45

Ученые придумали новый способ регулировки аппетита

14.11.24 11:14

В Европе начали обсуждать прекращение войны в Украине по схеме «территории в обмен на безопасность», — WP

15.11.24 10:48

Американцы разгадали еще одну тайну развития жизни на Земле

15.11.24 11:21

Названа неожиданная польза физических упражнений

15.11.24 14:00

В Перу молния убила туристку на глазах у ее мужа

15.11.24 16:05

Названо еще одно опасное последствие загрязнения воздуха

14.11.24 13:05

Эксперты прикинули, кто станет президентом США после Трампа

14.11.24 16:42

Китайцы назвали еще один фактор, который может привести к импотенции

14.11.24 12:32

Канадцы узнали о скуке кое-что парадоксальное

Фото и Видео
Виктория Кьер Тейлвиг: «Мисс Вселенная» стала 21-летняя датчанка
Виктория Кьер Тейлвиг: «Мисс Вселенная» стала 21-летняя датчанка
Виктория Кьер Тейлвиг: «Мисс Вселенная» стала 21-летняя датчанка
Виктория Кьер Тейлвиг: «Мисс Вселенная» стала 21-летняя датчанка
Кэролайн Ливитт: Трамп назначил сексапильную пресс-секретаря Белого дома
Кэролайн Ливитт: Трамп назначил сексапильную пресс-секретаря Белого дома
Бриджит Джонс 4. Без ума от мальчишки (2024): трейлер и дата выхода культового фильма
Бриджит Джонс 4. Без ума от мальчишки (2024): трейлер и дата выхода культового фильма
Секретный уровень (2024): трейлер и дата выхода новинки от создателей «Любовь. Смерть. Роботы»
Секретный уровень (2024): трейлер и дата выхода новинки от создателей «Любовь. Смерть. Роботы»
Аномальные ливни затопили Сицилию
Аномальные ливни затопили Сицилию
Элизабет Пипко: эротическая модель станет пресс-секретарем Трампа
Элизабет Пипко: эротическая модель станет пресс-секретарем Трампа
Легенда сборной Ураины вошел в Зал славы итальянского футбола
Легенда сборной Ураины вошел в Зал славы итальянского футбола
Зеленский встретился с Боррелем и сообщил важную новость
Зеленский встретился с Боррелем и сообщил важную новость
Лубинец заявил о расстреле украинских военнопленных на Курщине
Лубинец заявил о расстреле украинских военнопленных на Курщине
Коррупционеры из Госпродпотребслужбы Украины провели «заседание» в СПА-отеле, - СМИ
Коррупционеры из Госпродпотребслужбы Украины провели «заседание» в СПА-отеле, - СМИ
fraza.com
Новости блогосферы
16.10.24 19:52

А сыновей, а сыновей бросают в бой…
10.09.24 11:41

Из-за коррупции и провалов на фронте в Минобороны могут начаться перестановки?
05.06.24 17:24

О пользе блэкаутов
02.05.24 21:19

Война в Украине: ВПК и промышленность сторон

Опрос

Чего вы ждете от 2024 года?

посмотреть результаты
© 2024 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фраза.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.