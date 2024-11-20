В Киеве в ДТП погиб военный из США

В Киеве в ДТП погиб военный и парамедик из США Майк Меоли. Об этом информирует фонд Pulse.

Мужчина был 1953-го года рождения.

Информируется: «Майк был преданным другом Украины и настоящим фанатом тактической медицины. Благодаря его вкладу как аффилированного преподавателя сегодня в Украине функционирует сеть авторизованных NAEMT (профессиональный союз работников экстренной медицинской службы США) тренировочных центров».

Добавляется, что американец хотел развивать тактическую медицину, внедрять лучшие практики на поле боя и обучения.

Сказано: «Он был адвокатом внутреннего украинского развития. В то время, когда некоторые западные эксперты утверждали, что украинцы нуждаются в постоянном внешнем контроле, Майк твердо верил: лучшая тактическая медицина сегодня создается именно в Украине. Он подчеркивал, что мы способны самостоятельно учить себя и передавать наш опыт другим».

Ранее в Киеве женщина погибла на пешеходном переходе.