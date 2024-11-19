Стало известно, какой кофе – самый полезный

Директор отделения медицинской визуализации в Университете Земмельвейса в Будапеште Пал Маурович-Хорват поведал о том, какой кофе – самый полезный. По его словам, это напитки на основе эспрессо (латте и капучино).

Сообщается, что они защищают от болезни Альцгеймера, а вот фильтрованный кофе особенно полезен для сердца и сосудов.

Добавляется, что кофе оказывает положительное влияние на организм, но его воздействие зависит от способа приготовления.

Сказано, что фильтрованный кофе оказывает положительное влияние на сердце и сосуды.

Отмечается, что употребление четырех чашек такого напитка в день снижает риск артериальных патологий, которые могут привести к сердечным приступам.

В то же время кофе на основе эспрессо, включая капучино и латте, оказывает благотворное воздействие на мозг. Дело в том, что экстракты эспрессо предотвращают накопление в мозге токсичных белков, связанных с болезнью Альцгеймера, а кофеин помогает уменьшить воспаление и защитить нейроны, снижая риск развития деменции.

Впрочем, как оказалось, все виды кофе одинаково полезны.

Так растворимый кофе содержит больше акриламида, а они своим присутствием в рационе вызывает рак легких и репродуктивной системы у животных.

Уточняется, что при умеренном употреблении негативное воздействие растворимого кофе минимально. Такой напиток богат антиоксидантами, поддерживающими микрофлору кишечника и защищающими организм от болезней.

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