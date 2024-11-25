Стало известно, как Интернет влияет на психику пожилых людей

Эксперты из университета Гонконга в Китае рассказали, как Интернет влияет на психику пожилых людей. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что специалисты проанализировали воздействие мировой паутины на психическое здоровье людей старшей возрастной группы.

Оказалось, что пожилые пользователи реже страдают от депрессии.

Указывается, что данный анализ охватил более 87,5 тысяч людей из двадцати трех стран в возрасте от 50 лет и старше.

Было установлено, что подопытные, которые пользовались Интернетом ежедневно или еженедельно, говорили о меньшем количестве симптомов депрессии и лучшей самооценке здоровья по сравнению с теми, кто пользовался им реже или вообще не пользовался.

Информируется, что отрицательная взаимосвязь между пребыванием в глобальной сети и симптомами депрессии была наиболее выражена в возрастной группе старше 65 лет, участники которой не состояли в браке, имели высшее образование, реже контактировали с окружающими людьми, употребляли алкоголь реже одного раза в неделю, а также вели малоподвижный образ жизни, страдали от хронических заболеваний и работали на момент проведения исследования.

Подчеркивается, что подобный анализ базируется на нескольких разных методологиях оценки воздействия интернета на психическое здоровье пожилых людей, поэтому его результаты могут быть не вполне последовательны.

Ранее мы писали, что из-за ухудшения климата и экологии в мире ожидается резкий рост смертности.