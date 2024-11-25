В ВОЗ рассказали о серьезном вреде шума для здоровья

Эксперты ВОЗ поведали о вреде шума для здоровья. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что восьмичасовой фоновый шум громкостью выше 85 дБ (децибел) может провоцировать патологии сердечнососудистой и пищеварительной систем, а также нарушать связь между мозгом и слуховыми органами.

При этом, по их словам, шумовое загрязнение признано одной из форм разрушительного физического воздействия на окружающую среду, схожего с загрязнением воздуха.

Специалисты определяют шум как вибрации, которые распространяются по воздуху и входят в диапазон, воспринимаемый человеческим слухом.

Отмечается: «Громкие звуки, превышающие допустимые уровни, особенно при длительном воздействии, представляют серьезную угрозу для здоровья».

Добавляется: «Они могут вызывать развитие тиннитуса – нарушения связи между мозгом и органами слуха. В тяжелых случаях это приводит к полной потере слуха. От тиннитуса страдает каждый седьмой взрослый в Европе».

Информируется, что, увы, помимо проблем со слухом, шумовое загрязнение влияет на сердечнососудистую и пищеварительную системы.

Сообщается, что нарушения сна, вызванные громкими звуками, могут стать причиной стрессов, проблем с нервной системой и ослабления иммунитета, что увеличивает риск развития хронических заболеваний.

Правительства призывают уделять больше внимания снижению уровня шума в городах и улучшению условий для сна, чтобы минимизировать негативное воздействие на здоровье.

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