У Трампа готовят масштабные чистки в Пентагоне, — СМИ

Переходная команда избранного президента США Дональда Трампа составляет списки военных чиновников, которых планируется уволить. В него могут войти члены Объединенного комитета начальников штабов США. Об этом в среду, 13 ноября, сообщает Reuters со ссылкой на источники.

В частности, два анонимных источника агентства рассказали, что процесс планирования увольнений находится на начальной стадии и может измениться в процессе формирования новой администрации Трампа. Они также подчеркнули, что подобные решения могут стать беспрецедентными кадровыми изменениями в Пентагоне.

Один из источников выразил сомнение в целесообразности таких кардинальных перестановок в Министерстве обороны США.

Пока неизвестно, поддержит ли сам Трамп такие инициативы, хотя в прошлом он критически высказывался по поводу военных лидеров, которые ему оппонировали. Во время предвыборной кампании он обещал уволить ряд генералов и тех, кто был причастен к спорному выводу войск из Афганистана в 2021 году.

Другой источник Reuters отметил, что новая администрация, вероятно, сосредоточит внимание на офицерах, которые были связаны с бывшим главой Объединенного комитета начальников штабов Марком Милли.

В книге Боба Вудворда «Война» цитируются слова генерала, где он называет новоизбранного президента «фашистом до мозга костей». Поклонники Трампа раскритиковали Милли за такую ​​нелояльность к экс-президенту.

«Каждое лицо, которое повысил или назначил Милли, покинет свой пост. Есть подробный список всех, кто имел связь с Милли. И все они будут уволены», — сообщил второй источник агентства.

В Объединенный комитет начальников штабов входят высшие офицеры вооруженных сил США, а также руководители армии, флота, морской пехоты, военно-воздушных сил, национальной гвардии и космических сил.

Напомним, в Пентагоне уточнили оставшуюся сумму для Киева.