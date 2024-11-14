Байден и Си встретятся на этой неделе, — СМИ

Действующий президент США Джо Байден в эту субботу, вероятно, встретится с лидером Китая Си Цзиньпином во время форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Перу. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на официальных лиц США.

Отмечается, что Байден, вероятно, последний раз встретится с китайским коллегой Си Цзиньпином, поскольку Пекин готовится к более напряженным отношениям с США под руководством Дональда Трампа.

Ожидается, что два лидера проведут переговоры, которые охватят ряд глобальных вопросов, включая обострение напряженности между Вашингтоном и Пекином. Это будет первый официальный разговор Байдена и Цзиньпина после телефонного разговора в апреле.

«Эти разговоры непростые. Эта откровенность была важна в управлении отношениями», — сказал изданию один из чиновников на условиях анонимности.

Напомним, Байден рассказал, о чем договорился с Си.