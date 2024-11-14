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Новости > Нобелевский лауреат сделал жуткий прогноз по поводу президентства Трампа

Нобелевский лауреат сделал жуткий прогноз по поводу президентства Трампа

Агата Кловская
14.11.24 10:25
127
Нобелевский лауреат сделал жуткий прогноз по поводу президентства Трампа

Нобелевский лауреат по экономике Джеймс Робинсон спрогнозировал, что будет при президентстве Дональда Трампа. Профессор исследований глобальных конфликтов и директор Института Пирсона по изучению и разрешению глобальных конфликтов при Чикагском университете дал пугающий прогноз.

По его словам, при новом главе государства от Белого дома «следует ожидать много речей и хаоса».

Говорится: «Дональд Трамп на самом деле понимает многие политические недовольства лучше, чем демократы, и именно поэтому он победил. Но у него нет политики для решения проблем».

Ученый сказал: «Например, обвинения в адрес иммигрантов. Иммигранты не несут ответственности за проблемы США, поэтому их преследование принесет только печаль и боль людям, которых делают жертвами».

Специалист назвал происходящее в США «латиноамериканским, персоналистическим типом популизма».

При этом, размышляя о глобальных усилиях по дедолларизации и альтернативных финансовых системах, эксперт усомнился, что это произойдет, так как «существует огромная проблема координации этих усилий в отсутствие кандидата на замену доллару».

Резюмируется: «США по-прежнему остаются самой динамичной экономикой в мире и движущей силой технических изменений и цифровой революции. Но в ближайшие годы мировую экономику ждет замедление и неизбежная деглобализация».

Ранее Трамп обсудил ситуацию в Украине во время встречи с Байденом.

Тэги: США, мир, экономика, Дональд Трамп

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