В Киеве тестируют систему безбилетного проезда в транспорте

В Киеве на некоторых автобусных маршрутах тестируют систему безбилетного проезда. Об этом рассказал заместитель председателя КГГА и руководитель цифровой трансформации Киева Петр Оленич.

Он отмечает, что функционал сервиса уже готов и сейчас его тестируют на нескольких маршрутах «Киевпасстранса». Сервис предусматривает, что пассажир может ехать в автобусе без билета, происходит самовалидация — человек заходит в приложение, нажал, оплатил проезд и поехал. При этом отпадает необходимость в валидаторах.

Петр Оленич отмечает, что система проходит техническое тестирование, но она уже полностью готова. В столице уже внедряют его в промышленную, техническую и юридическую эксплуатацию.

Также ведутся переговоры с частными перевозчиками в Киеве, чтобы они также подключались к единой городской системе электронных билетов. Например, так уже сделала «Укрзализныця» для своих городских сервисов.

Столичный чиновник отмечает, что система безбилетного проезда принадлежит отдельному предприятию, у которого уже хорошо отлажена и юридическая, и техническая сторона.

Напомним, в Киеве общественный транспорт для учеников снова стал бесплатным.