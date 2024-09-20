Ученые столкнулись с новой космической загадкой

Международная группа экспертов из Нидерландов, Великобритании, Италии и других стран столкнулась с новой космической загадкой. Она их обескуражила.

В отчете ученых сказано, что они обнаружили самую большую галактическую структуру в известной Вселенной, которая представляет собой потоки энергии и материи (джеты) из сверхмассивной черной дыры длиной в семь миллионов парсеков, или 23 миллионов световых лет.

Добавляется, что данный феномен назвали Порфирионом в честь царя гигантов в греческой мифологии.

Специалисты говорят, что масштабы Порфириона сравнимы с космической паутиной – гигантской межгалактической системы нитей газа.

Астроном из Лейденского университета в Нидерландах Мартин Оэй рассказал: «Если мы уменьшим струи Порфириона до земного масштаба, то производящая их черная дыра будет размером в 0,2 миллиметра, что сравнимо с амебой. Но эта амеба сумела создать мощный фонтан энергии размером со всю Землю».

Информируется, что Порфирион – не единственная гигантская структура в космосе. Кроме нее существует Альционей – галактиками с джетами протяженностью 16 миллионов световых лет.

В то же время, исследователи пока не могут объяснить механизмы, создающие колоссальные струи Порфириона и Альционея.

Дело в том, что, по их словам, чтобы генерировать такие огромные джеты, черная дыра должна непрерывно питаться (что подразумевает наличие огромного резервуара материала) в течение примерно миллиарда лет, а это нетипично.

Также вопросы вызывает длина струй: чем длиннее становится джет, тем нестабильнее он становится, а при появлении нестабильности поток должен начать рассеиваться.

Констатируется: то, как струи Алкионея и Порфириона оставались стабильными на столь огромных расстояниях пространства-времени, до сих пор остается загадкой.

Ранее ученые обнаружили в глубинах космоса кое-что странное.