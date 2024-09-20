Британская разведка оценила способность Путина увеличить армию на 180 тысяч

Планы Владимира Путина увеличить свою армию на 180 тысяч человек столкнуться с трудностями. Они обусловлены тяжелыми потерями в Украине и проблемами с набором. Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в X (Twitter).

Как отмечается в сводке, 16 сентября Путин подписал указ об увеличении численности российских вооруженных сил на 180 тысяч человек до общей численности в 1,5 млн человек, который вступит в силу с декабря 2024 года. Это третий указ, подписанный Путиным об увеличении численности российских вооруженных сил с начала войны против Украины в феврале 2022 года.

Стремление России к расширению своих вооруженных сил хорошо известно. В декабре 2022 года тогдашний министр обороны Сергей Шойгу призвал увеличить численность российских войск до 1,5 миллиона человек, говорится в сообщении.

По данным британской разведки, Россия, скорее всего, увеличит количество и размер подразделений в своих сухопутных войсках, чтобы разместить большую часть дополнительных 180 тысяч человек.

«Несмотря на заявленное намерение расширить свои силы, вполне вероятно, что это стремление будет затруднено продолжающимися тяжелыми потерями, понесенными в конфликте с Украиной, и проблемами с набором личного состава», — отмечают в Минобороны Британии.

Напомним, Путин снова увеличил численность своей армии.