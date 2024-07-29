Украину окутала прохладная и дождливая погода

В Украине меняется погода. Синоптики поведали, чего ждать от небесной канцелярии в ближайшие пару дней.

Появился прогноз Гидрометцентра.

В нем сказано о том, что во вторник, 30 июля, кратковременный дождь пройдет в северных областях нашей страны. Ночью осадки ожидаются в Донецкой и Луганской, а днем и в большинстве центральных и Харьковской областях. На остальной территории Украины должно быть сухо. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с. Ночью в северной части, днем по Украине, кроме юга, порывы 15-20 м/с.

Ночью плюс 11-16, днем 20-25 тепла, на юге страны ночью плюс 15-20, днем 24-29 тепла.

В Киеве завтра местами пройдет кратковременный дождь. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Ночью плюс 14-16, днем 22-24 тепла.

Указывается также, что в среду, 31 июля, ночью будет без осадков, только днем в восточных и северо-восточных областях местами пройдут кратковременные дожди с грозами. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с.

Ночью плюс 12-17, в южных областях до 20 тепла, днем плюс 21-26, на юге и на Закарпатье 25-30 тепла.

В украинской столице послезавтра будет без осадков. Ветер преимущественно северо-западный, 5-10 м/с. Ночью плюс 15-17, днем 24-26 тепла.

Ранее мы писали, что Земля пережила самый жаркий день в истории.