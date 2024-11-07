Ограниченно пригодным нужно перепройти ВЛК. В ТЦК назвали крайний срок

Ограниченно пригодные военнообязанные должны повторно пройти ВЛК. Это следует сделать до 5 февраля следующего года. Об этом рассказал начальник отделения военного учета Ровенского территориального центра комплектования и социальной поддержки Александр Бодин, сообщает «Суспільне».

Бодин напомнил, что до 5 февраля 2025 военнообязанные, которые ранее имели статус «ограниченно пригодный», должны пройти повторную медицинскую проверку.

«4 мая вступил в силу закон № 3621, которым фактически статус „ограниченно годный“ был отменен. Этим же законом был предусмотрен срок 9 месяцев, для того чтобы военнообязанные, имеющие статус „ограниченно годный“, прошли повторное медицинское освидетельствование военно- врачебных комиссий и получили один из актуальных статусов», — пояснил он.

И отметил, что статус «пригодный к военной службе» означает возможность назначения военнообязанного на любую должность в Вооруженных силах Украины.

Также, по его словам, «пригоден к службе в воинских частях обеспечения, ТЦП и СП, высших военных учебных заведениях образования».

Кроме того, существуют категории «временно непригодные», нуждающиеся в лечении или отпуске, «непригодные» с пересмотром через 6–12 месяцев и «непригодные» с исключением из военного учета.

Напомним, в Минобороны сделали заявление о повторной ВВК для людей с инвалидностью.