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Новости > В Украине появится сеть медицинских центров для диагностики и лечения острой и хронической боли

В Украине появится сеть медицинских центров для диагностики и лечения острой и хронической боли

Агата Кловская
05.11.24 14:24
68
В Украине появится сеть медицинских центров для диагностики и лечения острой и хронической боли

Министерство здравоохранения Украины поведало о грядущей новации. Стало известно, что планируется сделать.

Информируется, что сейчас идет работа над созданием сети медицинских центров для диагностики и лечения острой и хронической боли.

Добавляется также, что обучение специалистов для этих центров началось на базе клиники «Феофания» в Киеве, которая выбрана экспертным центром для такого обучения.

Сказано: «Перед тем, как начать лечение, специалисты будут определять причину, тип, интенсивность боли и ее влияние на здоровье пациента».

Пока не уточняется, сколько таких центров будет создано.

Резюмируется: «Неконтролируемая боль затрудняет реабилитацию, протезирование и социальную адаптацию, а также содействует развитию опиоидной зависимости, увеличивает медицинские расходы и влияет на психическое состояние пациентов, провоцируя ПТСР и депрессию».

Ранее мы писали, что из-за войны в Украине в Европу может вернуться страшная зараза.

Тэги: общество, медицина, здоровье, новости Украины

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