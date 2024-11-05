Аргентинские ученые нашли окаменелость древнейшего известного головастика

Аргентинские ученые обнаружили древнейшую окаменелость головастика, который жил более 160 миллионов лет назад, сообщает The Guardian.

Это открытие стало рекордом, ведь предыдущая известная находка такого возраста отставала на 20 миллионов лет. В песчаном камне ученые обнаружили сохранившиеся части черепа, позвоночника, а также отпечатки глаз и нервов животного.

Длина окаменевшего головастика составляет около 16 сантиметров, что указывает на принадлежность к гигантской жабе, которая ныне вымерла.

«Это не только самый старый известный головастик, но и наиболее хорошо сохраненный», — говорит биолог из Университета Маймонида в Буэнос-Айресе Мариана Чулливер.

Ранее исследователям было известно, что лягушки существуют около 217 миллионов лет, но точное появление стадии головастика оставалось загадкой. Палеонтолог Бен Клигман добавил, что находка подтверждает долговечность стратегии выживания, позволившей амфибиям преодолеть несколько массовых вымираний.

Напомним, ученые нашли окаменелости беременной жабы, которой более 100 млн лет.