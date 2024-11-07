Зеленский впервые с начала полномасштабного вторжения прибыл с визитом в Венгрию

Президент Владимир Зеленский прибыл в Будапешт, где примет участие в саммите Европейского политического сообщества. Это его первый визит в Венгрию с начала полномасштабной войны России против Украины. Об этом сообщает Reuters.

Отметим, что его визит в Будапешт проходит по приглашению премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, его страна председательствует в Совете ЕС.

В ходе церемонии прибытия украинский президент не стал общаться с журналистами. Он отметил, что комментарии для прессы будут после встреч.

Напомним, в Венгрии назвали условие для встречи Зеленского с Орбаном.