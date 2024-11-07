Белый дом планирует «срочно» отправить Украине 6 млрд долларов до инаугурации Трампа, — СМИ

Администрация действующего президента США Джо Байдена планирует «срочно» отправить 6 млрд долларов США, которые остались на помощь Украине. Это хотят сделать до инаугурации Дональда Трампа 20 января 2025 года. Об этом сообщает репортер по национальной безопасности Politico Джек Деч в соцсети Х.

«Администрация Джо Байдена планирует „срочно“, до инаугурации Дональда Трампа, отправить последние 6 млрд долларов, которые остались на поддержку безопасности в Украине», — сообщил журналист.

По его словам, Белый дом решил пойти на такой шаг, поскольку после вступления Трампа на должность могут быть прекращены поставки оружия Украине.

Напомним, СМИ раскрыли детали «плана» Трампа по Украине.