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Новости > Украина столкнется с жестокой реальностью после победы Трампа, — CNN

Украина столкнется с жестокой реальностью после победы Трампа, — CNN

Агата Кловская
08.11.24 14:19
67
Украина столкнется с жестокой реальностью после победы Трампа, — CNN

Украина и ее союзники по НАТО уже несколько месяцев пытались оценить последствия от возможной победы Дональда Трампа на выборах в США. Однако, как пишет обозреватель CNN, Ник Пэйтон Уолш, сейчас уже ясно — путь, который предстоит пройти Киеву при президентстве Трампа, крайне суров.

«Трамп может назначить кабинет министров, который слегка подкорректирует темп или тон его инстинктов, но в конечном итоге он хочет выйти из игры. Неважно, что стратегически война в Украине до сих пор предоставляла Пентагону сравнительно дешевое средство деградации второго по значимости противника без ущерба для жизни американцев. Она противоречит двум нелюбимым вещам Трампа в первый срок: дорогостоящему военному участию США за рубежом и расстройству российского президента Владимира Путина», — пишет Уолш.

Как отмечает аналитик, Трамп непостоянен и непредсказуем, особенно в таких сложных и длительных вопросах, как внешние конфликты.

«Он предпочитает быстрое решение проблемы — например, оставить Афганистан талибам, или сингапурскую встречу с северокорейским диктатором Ким Чен Ыном, или удар с беспилотника по командиру иранской революционной гвардии Касему Солеймани. Возможно, мы никогда не узнаем, действительно ли он изучал предложение, которое он навязывает Украине, или же он просто больше никогда не хочет говорить о войне или тратить на нее деньги», — пишет он.

Кроме того, отмечает аналитик, победа Трампа может усложнить и позицию Зеленского. На протяжении долгого времени Зеленский продвигал дело Украины, однако учитывая его сложные отношения с Трампом, сложно сказать, сможет ли он также успешно «продвигать» Украину дальше.

«Возможно, у свежего лица на Банковой больше шансов заручиться военной помощью или заключить жизнеспособное мирное соглашение», — размышляет аналитик.

В то же время, отмечает Уолш, тем, кто устал от войны на Украине все равно не стоит поддерживать идеи Трампа по завершению войны, поскольку Россия неоднократно доказывала, что ведет переговоры, чтобы выиграть время для подготовки или достижения своих военных целей.

«Путин согласится на любые территориальные выгоды, которые он сможет конкретизировать... Но затем он перегруппируется и не остановится», — отмечает аналитик, указывая, что Путину все больше нужна война, чтобы сохранить свою власть.

«Русская кровь, пролитая за почти три года, скорее всего, требует более значительной победы, чем простое сохранение уже имеющихся территориальных завоеваний», — подытоживает он.

Напомним, Трамп пообещал поговорить с Путиным.

Тэги: Украина, НАТО, Дональд Трамп

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