Путин сделал новое заявление о «мирных переговорах»

Глава правящего режима России Владимир Путин сделал новые заявления по Украине. В частности, он в очередной раз заявил о готовности начать «мирные переговоры». Об этом сообщает российское провластное информагентство РИА Новости.

Он утверждает, что говорить о прекращении войны нужно, но не на базе «хотелок» Киева«, а на «ранее достигнутых договоренностях» в Стамбуле, имея в виду переговоры с марта 2022 года.

«Мы настроены на то, чтобы создать условия для долгосрочного урегулирования (конфликта), чтобы Украина была независимым, суверенным государством, а не инструментом в руках третьих стран, и не использовалась в их интересах», — утверждает Путин.

Российский диктатор уверяет, что если Украина не займет нейтралитет, то трудно будет представить наличие «добрососедских отношений» между Киевом и Москвой. По его словам, относительно планов Украины вступить в НАТО, так якобы «не договаривались».

По его словам, Россия именно потому и «оказалась» на Донбассе и в Крыму, считает глава Кремля. Он также начал говорить о «праве на самоопределение» жителей украинских регионов, которые «были не согласны» со сменой власти в 2014 году.

Он не признает, что Россия начала агрессию, и называет это «помощью в соответствии со статьей первого устава ООН».

Напомним, Путин прокомментировал мирный план Трампа.