СМИ раскрыли детали «плана» Трампа по Украине

«Мирный план» Дональда Трампа по завершению войны в Украине, вероятно, включает требование отказаться от вступления в НАТО на 20 лет и замораживания линии фронта без возвращения территорий (правда, пока неясно, касается ли это и подконтрольной Украине части Курской области). Об этом заявило издание The Wall Street Journal, ссылаясь на «осведомленные источники».

В то же время источники признают, что сейчас Трамп еще не утвердил конкретный план. Хотя советники предложили свои идеи, окончательное решение будет принимать только Трамп.

Одна из предложенных Трампу идей, о которой подробно рассказали три человека, близкие к новоизбранному президенту, состоит в том, что Киев обещает не вступать в НАТО в течение как минимум 20 лет. В обмен на это США продолжат поставлять Украине оружие для сдерживания будущего российского нападения.

По этому плану линия фронта будет заморожена, а обе стороны согласятся на демилитаризованную зону. При этом пока неясно, кто будет контролировать эту территорию, но один из советников сказал, что миротворческие силы не будут включать в себя американские войска.

«Мы можем провести обучение и оказать другую поддержку, но дуло пистолета будет европейским. Мы не отправляем американских мужчин и женщин поддерживать мир в Украине. И мы не будем за это платить. Пусть этим займутся поляки, немцы, британцы и французы», — заявил один из членов команды Трампа.

Ранее работавшие в первом Белом доме Трампа Кит Келлогг и Фред Флейц представили Трампу план действий, предусматривающий отказ от поставок оружия в Украину до тех пор, пока Киев не согласится на мирные переговоры с Россией. Украина может попытаться вернуть утраченные территории, но делать это придется путем дипломатических переговоров.

Какой из этих стратегий будет придерживаться Трамп, пока неясно, отмечает издание.

СМИ отмечает, что Украина и Россия по-прежнему преследуют совершенно разные военные цели и не стремятся их изменить. В частности, Кремль не выказывает особого желания вести переговоры и демонстрирует готовность к эскалации конфликта.

Также предполагается жесткое сопротивление со стороны некоторых союзников по НАТО, которые рассматривают агрессию России против Украины как непосредственную угрозу для своих стран.

Напомним, Трамп объяснил, как собирается завершить войну в Украине.