Фьюри дерзко обратился к Усику перед реваншем

Британский супертяжеловес Тайсон Фьюри поделился ожиданиями от реванша с объединенным чемпионом его весовой категории Александром Усиком.

По словам «Цыганского короля», он жаждет мести и готов пойти на что угодно, ради победы.

«Я с нетерпением жду этот бой. Тот поединок, который у нас был в мае, это было равное противостояние. Он выиграл раздельным решением, с преимуществом в одно очко. Так что все могло пойти в любую сторону. У меня внутри огонь горит еще сильнее. Я хочу пройти туда и вернуть свои титулы. Нужно понимать, что я жажду мести», — сказал Фьюри Pound 4 Pound with Kamaru & Henry.

Реванш пройдет 21 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

В первом бою Усик одержал победу раздельным решением судей, нанеся Фьюри первое поражение в карьере.

Напомним, Фьюри раскрыл план на реванш с Усиком.