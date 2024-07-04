Демократы обсуждают возможность требования к Байдену сняться с выборов, — Bloomberg

Представители Демократической партии США могут подписать письмо с требованием к президенту Джо Байдену, чтобы он вышел из предвыборной гонки. Об этом сообщает Bloomberg.

По словам неназванного чиновника, возможность такого письма продвигают демократы, которые баллотируются на переизбрание «в традиционно демократических округах». Это указывает на то, насколько сильно распространена паника насчет Байдена в партии.

Пока только один демократ — Ллойд Доггетт — публично призвал Байдена снять свою кандидатуру. При этом еще несколько членов партии дистанцировались от президента.

«Я отвергаю мнение, что это была плохая ночь и все в порядке (речь о дебатах Байдена и экс-президента США Дональда Трампа). Это была плохая ночь, и это серьезная ситуация, с которой нужно разобраться», — заявил в комментарии Bloomberg демократ Майк Куигли.

В свою очередь один из главных спонсоров кампании Байдена Чарльз Майерс отметил, что события развиваются «гораздо быстрее против президента», чем он ожидал.

«Я думаю, что у них есть еще пять-шесть дней (для решения по кандидату)», — добавил он.

Напомним, Байден отказался сходить с президентской гонки в США.