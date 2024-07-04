Зеленский назвал «наибольшую трагедию» войны

У украинской армии сейчас лучшее положение, чем несколько месяцев назад. Такую точку зрения озвучил президент Владимир Зеленский в интервью для Bloomberg.

По его словам, украинские войска «имеют лучшие позиции по живой силе», чем несколько месяцев назад, а новое контрнаступление — это вопрос вооружения бригад.

«Это не тупиковая ситуация, это проблемная ситуация. Тупиковая ситуация означает, что выхода нет. Но проблему можно решить, если есть желание и инструменты. У нас есть желание, а инструменты — они еще не пришли», — сказал Зеленский.

Также он высоко оценил пакет помощи в 61 млрд долларов, одобренный Конгрессом США, но подчеркнул, что военная помощь «слишком долго» доставляется на фронт.

«Это самая большая трагедия этой войны, что между решением и реальным фактом мы действительно долго, долго, долго ждем», — сказал Зеленский.

Напомним, Зеленский рассказал, что нужно для завершения войны.