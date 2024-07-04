Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Штаб Трампа заявил, что у Байдена проблемы с головой

Штаб Трампа заявил, что у Байдена проблемы с головой

Агата Кловская
04.07.24 10:31
112
Штаб Трампа заявил, что у Байдена проблемы с головой

Штаб бывшего президента США Дональда Трампа жестко наехал на нынешнего главу государства Джо Байдена. Вновь была поднята тема проблем со здоровьем последнего.

Соратники республиканца говорят: «Дональд Трамп победит любого демократа на выборах 5 ноября, потому что он доказал, его повестка в том, чтобы сделать Америку снова великой».

Кроме этого, там добавили: «Будьте уверены, что демократы, СМИ и болото вступили в сговор, чтобы скрыть правду от американской общественности. Джо Байден слабый, бесчестный, провалившийся и не в состоянии занимать должность. Все они врали о состоянии его ума».

Ранее Байден отказался сходить с президентской гонки в США.

Тэги: Джо Байден, Дональд Трамп, мир, США, выборы президента США

Комментарии

Статьи

28.06.24 07:44

Дебаты Байдена и Трампа: кто победил?

Автор: Александр Панько

Дайджест

Хамстер комбат: что это и когда листинг?
28.06.24 17:07

Хамстер комбат: что это и когда листинг?

Автор: «Фраза»

Выбор редакции
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
Как питаться бюджетно и правильно: советы
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
04.07.24 11:20

Байдена назвали слишком старым для президентства 80% американцев

04.07.24 10:24

Байден отказался сходить с президентской гонки в США

04.07.24 10:17

Карлсон пообещал выпустить интервью с Зеленским

04.07.24 10:03

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 547 470 солдат

04.07.24 05:14

Стало известно о небывалой пользе сауны для женщин

04.07.24 04:32

Ученые узнали о летучих мышах кое-что удивительное

04.07.24 03:08

Британцы сконструировали самый сложный лабиринт в мире

04.07.24 02:33

Стало известно, как можно повредить нервы буквально на ровном месте

04.07.24 01:23

Эндокринолог рассказала, как нужно изменить режим питания в жару

04.07.24 10:03

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 547 470 солдат

03.07.24 11:44

В Офисе президента ответили на план Трампа по Украине

03.07.24 10:14

Трамп обсуждает возможность отдать Путину часть территории Украины, — Politico

03.07.24 10:05

В Днепре и Запорожье с самого утра гремели взрывы

03.07.24 08:59

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 546 270 солдат

02.07.24 14:21

У Украины есть месяц, чтобы избежать дефолта, — The Economist

02.07.24 12:21

ВСУ озвучили потери России в июне

02.07.24 09:59

В «Укрэнерго» ответили, как графики отключения света будут действовать 2 июля

02.07.24 08:52

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 545 090 солдат

01.07.24 16:03

Зеленский озвучил соотношение потерь на фронте

28.06.24 10:08

Демократы в США заговорили о возможной смене Байдена на другого кандидата на выборах

28.06.24 16:48

В Украине стартовала уборка урожая зерна

28.06.24 09:48

Украина не выигрывает войну, у нее заканчиваются люди и солдаты, — Трамп

28.06.24 16:30

Как оказалось, злые дети… быстрее стареют

02.07.24 10:01

Орбан назвал важное условие для завершения войны в Украине

28.06.24 10:52

В Минэнерго рассказали, будут ли отключения света на выходных

28.06.24 09:08

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 540 490 солдат

27.06.24 13:29

Орбан требует признать все Закарпатье «традиционно венгерским», — СМИ

28.06.24 11:10

Шотландцы объяснили, почему детям стоит почаще играть на свежем воздухе

28.06.24 06:10

Названа польза видеоигр для подростков

Фото и Видео
В РФ заявили об атаке беспилотных катеров на Новороссийск
В РФ заявили об атаке беспилотных катеров на Новороссийск
В РФ заявили об атаке беспилотных катеров на Новороссийск
В РФ заявили об атаке беспилотных катеров на Новороссийск
В Китае после запуска упала космическая ракета
В Китае после запуска упала космическая ракета
Селин Дион показала жуткие кадры своей болезни
Селин Дион показала жуткие кадры своей болезни
Эйла Адамс: американка показывает грудь в публичных местах
Эйла Адамс: американка показывает грудь в публичных местах
Шапочки из фольги: певица M.I.A. выпустила одежду для конспирологов
Шапочки из фольги: певица M.I.A. выпустила одежду для конспирологов
Носферату (2024): трейлер и дата выхода ремейка знаменитого хоррора
Носферату (2024): трейлер и дата выхода ремейка знаменитого хоррора
Александр Усик потерял статус абсолютного чемпиона мира
Александр Усик потерял статус абсолютного чемпиона мира
Впервые в истории: китайцы доставили на Землю образцы грунта с обратной стороны Луны
Впервые в истории: китайцы доставили на Землю образцы грунта с обратной стороны Луны
Зеленский заменил командующего Объединенными силами ВСУ Содоля
Зеленский заменил командующего Объединенными силами ВСУ Содоля
В Виннице прямо на дороге сгорела маршрутка
В Виннице прямо на дороге сгорела маршрутка
fraza.com
Новости блогосферы
05.06.24 17:24

О пользе блэкаутов
02.05.24 21:19

Война в Украине: ВПК и промышленность сторон
19.03.24 22:31

Война в Украине продлится до мая 2025 года?
25.02.24 19:26

Когда закончится война и что делать?

Опрос

Чего вы ждете от 2024 года?

посмотреть результаты
© 2024 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фраза.юа», размещенной не ниже третьего абзаца.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.