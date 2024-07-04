Штаб Трампа заявил, что у Байдена проблемы с головой

Штаб бывшего президента США Дональда Трампа жестко наехал на нынешнего главу государства Джо Байдена. Вновь была поднята тема проблем со здоровьем последнего.

Соратники республиканца говорят: «Дональд Трамп победит любого демократа на выборах 5 ноября, потому что он доказал, его повестка в том, чтобы сделать Америку снова великой».

Кроме этого, там добавили: «Будьте уверены, что демократы, СМИ и болото вступили в сговор, чтобы скрыть правду от американской общественности. Джо Байден слабый, бесчестный, провалившийся и не в состоянии занимать должность. Все они врали о состоянии его ума».

Ранее Байден отказался сходить с президентской гонки в США.