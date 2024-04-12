Выявлена еще одна польза средиземноморской диеты

Ученые узнали о новой пользе средиземноморской диеты. Появились данные их отчета.

В нем сказана о том, что она связана с меньшим уровнем стресса у людей в возрасте от 42 до 50 лет.

Во время своей работы эксперты проанализировали данные 1 656 мужчин и женщин в возрасте от 42 до 50 лет из городских и сельских регионов Южной Кореи.

Уточняется, что люди с экстремально низким или высоким потреблением энергии были исключены из опроса о питании и стрессе.

Специалисты оценили по шкале MTD приверженность данной диете.

Так, балл был выше, если человек ел больше овощей, цельного зерна, картофеля, фруктов, бобовых и рыбы.

Сообщается, что мужчины и женщины с самыми высокими показателями MTD имели на 41% и 39% меньше шансов на сильный стресс.

Информируется, что социально-экономический статус, возраст, индекс массы тела, уровень образования, статус курения и уровень физической активности были учтены исследователями.

Резюмируется, что приверженность средиземноморской диете может способствовать здоровому старению, в том числе психическому, поколения бэби-бумеров.

Ранее африканские ученые посоветовали «приналечь» на селедку.