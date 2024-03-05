Синоптик спрогнозировала затяжное похолодание в Украине

Погода в Украине изменится. Об этом предупреждает синоптик Наталья Диденко.

Эксперт небесной канцелярии говорит, что уже завтра в нашей стране похолодает.

Она поведала: «С 6 марта в Украине ожидается похолодание – днем не выше плюс 1-6. Теплее только теплее в южной части и на Закарпатье. В ночные часы – небольшой мороз».

Похолодает, в том числе, и в Киеве.

В среду в западных областях местами пройдет мокрый снег.

Специалист информирует: «Но все же еще раз предупреждаю – неделя будет холодной, со свежим воздухом и веселым мартовским солнышком».

Ранее выяснилось, какая погода повышает вероятность инсульта.